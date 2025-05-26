«Налог на Google» за 5 месяцев принес в бюджет Украины почти 7 млрд гривен

Поступления от иностранных сервисов выросли на 30%.

Фото: zn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги украинским пользователям, уплатили около 7 миллиардов гривен в госбюджет за период с января по май 2025 года. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, объем налогооблагаемых услуг вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это также на 1,8 миллиарда гривен больше, чем за тот же период 2023-го.

На сегодня количество плательщиков НДС среди иностранных компаний, которые работают с украинскими потребителями, выросло до 136. Среди крупнейших - Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork и Wargaming Group.

Среди компаний, которые предоставили самые большие взносы, упоминаются Bolt и Uklon, которые заплатили вместе 4,4 млн евро. А сервис OnlyFans, как подтвердил Гетманцев, также оплатил - 0,8 млн долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.