«Податок на Google» за 5 місяців приніс до бюджету України майже 7 млрд гривень

Надходження від іноземних сервісів зросли на 30%.

Фото: zn.ua

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Іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили близько 7 мільярдів гривень до держбюджету за період із січня по травень 2025 року. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, обсяг оподаткованих послуг зріс на 29,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Це також на 1,8 мільярда гривень більше, ніж за той самий період 2023-го.

На сьогодні кількість платників ПДВ серед іноземних компаній, які працюють з українськими споживачами, зросла до 136. Серед найбільших — Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork і Wargaming Group.

Серед компаній, які надали найбільші внески, згадуються Bolt та Uklon, які сплатили разом 4,4 млн євро. А сервіс OnlyFans, як підтвердив Гетманцев, також сплатив — 0,8 млн доларів.

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