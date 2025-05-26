Нікушор Дан склав присягу і офіційно став новим президентом Румунії

У Румунії відбулась інавгурація обраного президента Нікушора Дана

Фото: Getty Images

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У Бухаресті відбулася церемонія інавгурації Нікушора Дана на пост президента Румунії. Він склав присягу у будівлі парламенту країни, пише digi24.

Після вступу на посаду новий президент виступив із короткою промовою перед гостями, в якій він ще раз наголосив, що його обрання є перемогою для суспільства.

Дан також закликав політиків країни зміцнювати трансатлантичні відносини та розвивати стратегічне партнерство з ЄС та США.

«Що стосується зовнішньої політики Румунії, то необхідно зміцнювати наші трансатлантичні відносини, стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, нашу участь у Європейському Союзі та НАТО, участь у європейській автономній оборонній архітектурі, скорочення критичних залежностей з точки зору енергетики, технологій і ланцюжків постачань, зміцнення системи оборони перед лицем гібридної війни», – заявив він.

Раніше Конституційний суд Румунії відхилив вимогу Сіміона скасувати результати виборів.

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