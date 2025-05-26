Суд зобов’язав ТОВ на Житомирщині повернути десятки гектарів землі громаді та сотні тисяч боргу за оренду

У 2020 році підприємство взяло ділянки в оренду, але з 2021-го перестало платити.

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Господарський суд Житомирської області зобов’язав приватне підприємство повернути Пулинській селищній громаді понад 73 гектари сільськогосподарських земель, а також сплатити понад 314 тис. грн боргу за оренду, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2020 році суб’єкт господарювання на підставі договору оренди отримав у користування дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 73,7 га.

Починаючи з 2021 року, орендар припинив сплачувати орендну плату за їх використання, унаслідок чого утворилася заборгованість у розмірі понад 314 тис. грн. Систематична несплата орендної плати є підставою для розірвання договору оренди.

З метою захисту інтересів держави у лютому 2025 року Коростишівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Пулинської селищної ради. У позові прокуратура вимагала стягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договорів оренди, а також зобов’язання товариства з обмеженою відповідальністю повернути земельні ділянки загальною площею 73,7 га, які ним використовуються.

Наразі Господарським судом Житомирської області позов задоволено у повному обсязі.

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