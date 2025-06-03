Российская пропаганда нафантазировала личную встречу Мединского и Умерова в Стамбуле

Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о «тайной встрече» Умерова с Мединским в Стамбуле.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы двусторонней встрече между главой российской делегации Владимиром Мединским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами в Стамбуле.

«Помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы «двусторонней встрече» с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами в Стамбуле. Эта информация не соответствует действительности», — сообщили там.

Как подчеркивается, на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником. Заявления о якобы «закрытых договоренностях», достигнутых на этой встрече, — манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе, отмечают в ЦПД.

«Российская пропаганда готовит двунаправленную информационную атаку против украинских представителей на переговорах в Стамбуле. Внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. Для западной аудитории — месседжи о том, что якобы именно Украина «затягивает мирные переговоры». В то время как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня. Цель России — подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за «миротворца»», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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