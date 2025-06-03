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Російська пропаганда нафантазувала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі

14:48, 3 червня 2025
Центр протидії дезінформації спростував фейк про «таємну зустріч» Умєрова з Мединським у Стамбулі.
Російська пропаганда нафантазувала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі
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Центр протидії дезінформації при РНБО спростував повідомлення російських пропагандистів про начебто двосторонню зустріч між очільником російської делегації Володимиром Мединським та міністром оборони України Рустемом Умєровим перед перемовинами у Стамбулі.

«Помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито «двосторонню зустріч» з Міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності», - повідомили там.  

Як наголошується, насправді зустріч відбулась у присутності Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Заяви про буцімто «закриті домовленості», досягнуті на цій зустрічі, — маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи, підкреслюють у ЦПД.

«Російська-пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі. Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію — меседжі, що нібито саме Україна «затягує мирні перемовини». Тоді як саме Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета Росії — підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за «миротворця»», - наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Рустем Умєров РНБО переговори

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