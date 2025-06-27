Вымогательство взятки работниками Бюро экономической безопасности: НАБУ и САП расширили круг подозреваемых

НАБУ и САП разоблачили третьего участника схемы вымогательства от руководителя компании на Киевщине.

Фото: НАБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расширили до трех человек круг подозреваемых по делу о вымогательстве взятки сотрудниками Бюро экономической безопасности (БЭБ) и полиции Киевской области. Новым фигурантом стал еще один экс-детектив БЭБ, сообщили в НАБУ.

По данным следствия, подозреваемые требовали от руководителя компании 150 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и разблокирование счетов предприятия. Они давили на предпринимателя, угрожая подозрением, приговором и конфискацией имущества. Двух других соучастников разоблачили в начале июня 2025 года.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Всем избраны меры пресечения: один экс-детектив БЭБ взят под стражу с возможностью внесения залога в 4,24 млн грн, для другого экс-детектива БЭБ и бывшего следователя Нацполиции установлены залоги.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.