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Вимагання хабаря працівниками Бюро економічної безпеки: НАБУ і САП розширили коло підозрюваних

17:43, 27 червня 2025
НАБУ і САП викрили третього учасника схеми вимагання від керівника компанії на Київщині.
Вимагання хабаря працівниками Бюро економічної безпеки: НАБУ і САП розширили коло підозрюваних
Фото: НАБУ
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розширили до трьох осіб коло підозрюваних у справі вимагання хабаря працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) та поліції Київщини. Новим фігурантом став ще один ексдетектив БЕБ, повідомили в НАБУ.

За даними слідства, підозрювані вимагали від керівника компанії 150 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства. Вони тиснули на підприємця, погрожуючи підозрою, вироком і конфіскацією майна. Двох інших співучасників викрили на початку червня 2025 року.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Усім обрано запобіжні заходи: одного ексдетектива БЕБ взято під варту з можливістю внесення застави в 4,24 млн грн, для іншого ексдетектива БЕБ та колишнього слідчого Нацполіції встановлено застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.

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НАБУ поліція хабар САП Київська область підозрюваний бюро економічної безпеки

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