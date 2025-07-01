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С 1 июля начали действовать новые требования к техосмотру автотранспорта

20:45, 1 июля 2025
Новые правила техосмотра авто в Украине уже в действии: что изменилось с 1 июля.
С 1 июля начали действовать новые требования к техосмотру автотранспорта
Источник фото: Depositphotos
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С сегодняшнего дня в Украине вводятся новые требования к обязательному техническому осмотру автомобилей — обязательная видеофиксация. Теперь на каждом пункте технического контроля должно быть установлено минимум две камеры для фиксации всего процесса техосмотра транспортных средств, а если они не охватывают весь процесс — необходимо установить больше камер.

О нововведениях в процедуре технического контроля транспортных средств, направленных на адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС, рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока.

Что меняется с 1 июля:

Фото- и видеофиксация: каждый пункт техконтроля должен быть оборудован как минимум двумя камерами, фиксирующими весь процесс осмотра. В случае недостаточного покрытия — устанавливаются дополнительные камеры.

Качество изображений: на фото автомобиль должен занимать не менее 70% площади кадра.

Контроль достоверности: видео и фото будут проверяться в сервисных центрах МВД — при выявлении нарушений протокол техосмотра будет аннулирован.

Категории транспорта, подлежащие обязательному техосмотру:

• Легковые авто, используемые в коммерческих целях, и прицепы к ним (от 2 лет эксплуатации) — раз в 2 года;

• Грузовики до 3,5 т и прицепы (от 2 лет) — раз в 2 года;

• Грузовики более 3,5 т, прицепы и такси — ежегодно;

• Автобусы и авто, перевозящие опасные грузы — дважды в год.

Легковые авто, принадлежащие физическим лицам и не используемые в коммерческой деятельности, проходить техосмотр не обязаны.

Санкции за нарушения:

• Эксплуатация авто без действующего техосмотра — штраф 340 грн;

• Проведение техосмотра с нарушениями со стороны оператора — штраф до 1400 грн.

В МВД подчеркнули, что новые правила направлены на исключение возможности фальсификаций и повышение прозрачности процедуры техосмотра.

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