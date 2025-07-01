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З 1 липня почали діяти нові вимоги до техогляду автотранспорту

20:45, 1 липня 2025
Нові правила техогляду авто в Україні вже в дії: що змінилося з 1 липня.
З 1 липня почали діяти нові вимоги до техогляду автотранспорту
Джерело фото: Depositphotos
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Відсьогодні в Україні запроваджують нові вимоги до обов’язкового техогляду авто – обов’язкова відеофіксація. Тепер в кожному пункті технічного контролю мають бути дві камери для фіксації всього процесу технічного огляду транспортних засобів, а якщо вони не охоплюють весь процес техогляду – потрібно встановити більше камер.

Про нововведення в процедурі технічного контролю транспортних засобів, які мають на меті адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока.

Що змінюється з 1 липня:

  • Фото- та відеофіксація: кожен пункт техконтролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами, що фіксують увесь процес огляду. У разі недостатнього покриття — встановлюють додаткові камери.
  • Якість зображень: на фото авто має займати щонайменше 70% площі кадру.
  • Контроль достовірності: відео та фото перевірятимуть у сервісних центрах МВС — у разі виявлення порушень протокол техогляду буде анульовано.

Категорії транспорту, які підлягають обов’язковому техогляду:

  • Легкові авто, що використовуються з комерційною метою, і причепи до них (від 2 років експлуатації) — раз на 2 роки;
  • Вантажівки до 3,5 т і причепи (від 2 років) — раз на 2 роки;
  • Вантажівки понад 3,5 т, причепи та таксі — щороку;
  • Автобуси і авто, що перевозять небезпечні вантажі — двічі на рік.

Легкові авто, які належать фізособам і не використовуються в комерційній діяльності, техогляд проходити не зобов’язані.

Санкції за порушення:

  • Експлуатація авто без чинного техогляду — штраф 340 грн;
  • Проведення техогляду з порушенням з боку оператора — штраф до 1400 грн.

У МВС підкреслили, що нові правила покликані виключити можливості для фальсифікацій і зробити техогляд прозорішим.

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