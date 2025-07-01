З 1 липня почали діяти нові вимоги до техогляду автотранспорту

Відсьогодні в Україні запроваджують нові вимоги до обов’язкового техогляду авто – обов’язкова відеофіксація. Тепер в кожному пункті технічного контролю мають бути дві камери для фіксації всього процесу технічного огляду транспортних засобів, а якщо вони не охоплюють весь процес техогляду – потрібно встановити більше камер.
Про нововведення в процедурі технічного контролю транспортних засобів, які мають на меті адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Павло Сорока.
Що змінюється з 1 липня:
Категорії транспорту, які підлягають обов’язковому техогляду:
Легкові авто, які належать фізособам і не використовуються в комерційній діяльності, техогляд проходити не зобов’язані.
Санкції за порушення:
У МВС підкреслили, що нові правила покликані виключити можливості для фальсифікацій і зробити техогляд прозорішим.
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