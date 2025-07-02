Минобороны хочет усовершенствовать сервис электронных рапортов — в Армия+ новый опрос

Опрос разделен на тематические блоки, чтобы отдельно проанализировать опыт как командиров, так и подчиненных.

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С 1 по 14 июля в приложении «Армия+» проходит новый опрос, касающийся функционирования электронных рапортов. Министерство обороны Украины стремится собрать замечания военнослужащих относительно удобства пользования сервисом, выявить существующие барьеры, а также получить предложения по улучшению или расширению функционала.

Опрос разделен на тематические блоки, чтобы отдельно проанализировать опыт как командиров, так и подчиненных.

«Уже обработано почти 600 000 электронных рапортов, поданных через „Армия+“. Эта цифра доказывает — это необходимый инструмент для службы. Поэтому мы продолжаем совершенствовать его функции. Для этого нужна ваша помощь — ваше мнение и взгляд на сервис. Участие главных пользователей экосистемы, военных, в этом опросе важно», — подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Опрос занимает всего несколько минут.

С начала работы приложения «Армия+» уже было проведено 16 опросов. В среднем в каждом из них участвовали около 20 000 пользователей.

Именно по результатам предыдущих опросов были внедрены:

• функция мультиподписи для командиров

• обновление стратегии обеспечения сухпайками

• кадровые изменения в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

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