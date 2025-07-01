ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Комиссия рассмотрит вопрос о направлении судей в суды Днепропетровской и Черкасской областей.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Межевский районный суд Днепропетровской области — 1 судьи;

в Уманский горрайонный суд Черкасской области — 2 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 23 июля в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме с приложением соответствующих документов.

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