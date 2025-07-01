В Генштабе ВСУ назначен аудит всех компонентов противодействия российским БпЛА

В Генштабе состоялось совещание по противодействию российским ударным дронам.

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Во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и директивы Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины провели комплексное совещание, посвященное противодействию российским ударным беспилотникам.

В совещании приняли участие представители командований Воздушных сил, Сил беспилотных систем, логистических подразделений и руководители других органов военного управления. Они обозначили промежуточные результаты, существующие проблемы и пути их решения.

Особое внимание было уделено масштабированию направления перехватывающих БпЛА (так называемых зенитных дронов), формированию новых экипажей и организации их обучения. Соответствующая работа уже начата.

Также обсудили необходимость укрепления материально-технической базы подразделений и учебных центров, повышения эффективности работы рекрутинговых центров и определили другие первоочередные задачи.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов поручил провести комплексный аудит всех компонентов, задействованных в этом направлении.

«Мы знаем, что нужно сделать, чтобы в установленный срок выйти на необходимое количество подготовленных экипажей, которые будут эффективно защищать от вражеских дронов наши заводы и фабрики, объекты критической инфраструктуры, дома и жизни каждого украинца. Однако эта работа даст результат только при консолидации всех вовлеченных элементов», — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

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