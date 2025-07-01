У Генштабі ЗСУ призначили аудит усіх складових протидії російським БпЛА

У Генштабі відбулася нарада щодо протидії російським ударним дронам.

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На виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та директиви Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ, у Генеральному штабі Збройних Сил України провели комплексну нараду, присвячену протидії російським ударним безпілотникам.

Участь у нараді взяли представники командувань Повітряних сил, Сил безпілотних систем, логістичних підрозділів та керівники інших органів військового управління. Вони окреслили проміжні результати, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення.

Особливу увагу було приділено масштабуванню напрямку БпЛА-перехоплювачів (так званих зенітних дронів), формуванню нових екіпажів та організації їхнього навчання. Відповідна робота вже розпочата.

Також обговорили необхідність зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів і навчальних центрів, підвищення ефективності роботи рекрутингових центрів та визначили інші першочергові завдання.

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов доручив провести комплексний аудит усіх складових, що беруть участь у цьому напрямку.

«Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб на визначений термін вийти з необхідною кількістю підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть від ворожих дронів наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця. Втім, ця робота стане результативною тільки в разі консолідації всіх складових, які беруть у ній участь», — наголосив він.

Раніше ми писали, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на необхідності підвищення рівня безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах.

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