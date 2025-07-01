Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

20:28, 1 липня 2025
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до судів з Дніпропетровської та Черкаської областей.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України призначила до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

  • до Межівського районного суду Дніпропетровської області – 1 судді;
  • до Уманського міськрайонного суду Черкаської області – 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 23 липня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова анонсувала законопроект про скасування «пенсійних привілеїв» військовим, які не брали участі в бойових діях

«Є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД – це тема наступних законів» – Галина Третьякова.

МВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

МВФ вказав, що Україна повинна швидко прийняти законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Призначено нового заступника голови Служби судової охорони

Заступником голови Служби судової охорони Вища рада правосуддя призначила Віктора Мороза.

Парадокси співбесід – як ВККС проводить співбесіди з кандидатами в апеляційні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні суди іноді нагадують «рулетку», під час якої кандидати намагаються сподобатися ВККС, а деякі рішення Комісії зрозуміти поки що складно.

Кабмін планує реформу системи спрощеного оподаткування – Меморандум з МВФ

Українська влада у Меморандумі з МВФ вказала, що планує провести комплексну реформу системи спрощеного оподаткування з метою обмеження сфери застосування та можливостей для зловживань.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду