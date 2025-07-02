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Міноборони хоче вдосконалити сервіс електронних рапортів — у Армія+ нове опитування

09:22, 2 липня 2025
Опитування поділено на тематичні блоки, аби окремо проаналізувати досвід як командирів, так і підлеглих.
Міноборони хоче вдосконалити сервіс електронних рапортів — у Армія+ нове опитування
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З 1 по 14 липня у застосунку «Армія+» триватиме нове опитування, що стосується функціонування електронних рапортів. Міністерство оборони України прагне зібрати зауваження військовослужбовців щодо зручності користування сервісом, виявити наявні бар’єри, а також отримати пропозиції щодо покращень або розширення функціоналу.

Опитування поділено на тематичні блоки, аби окремо проаналізувати досвід як командирів, так і підлеглих.

« Вже опрацьовано майже 600 000 електронних рапортів, які подавали через Армія+. Цифра доводить – це необхідний інструмент для служби. Тому ми продовжуємо вдосконалювати його функції. Для цього необхідна ваша допомога, а саме – ваша думка та погляд на сервіс. Участь головних користувачів екосистеми, військових в цьому опитуванні важлива», — підкреслила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування займає кілька хвилиню

З початку роботи застосунку «Армія+» вже було проведено 16 опитувань. У середньому участь у кожному з них брали близько 20 000 користувачів.

Саме за підсумками попередніх опитувань були впроваджені:

  • функція мультипідпису для командирів
  • оновлення стратегії забезпечення сухпайками
  • кадрові зміни у Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці Міноборони Армія+

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