В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили из Доброполья и девяти других населенных пунктов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины, а также сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По данным ОВА, в этих населенных пунктах в настоящее время находится около 928 детей.

Начальник Донецкой ОГА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений администрации и правоохранителям оперативно организовать эвакуацию семей с детьми, а также обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасных территориях Украины.

«Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!» — подчеркнул глава ОГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.