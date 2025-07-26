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Может ли беременная женщина открыть больничный в Украине, находясь за границей — разъяснение

21:21, 26 июля 2025
Беременные украинки за границей могут получить больничный от врача в Украине через дистанционное обращение, если имеют с ним декларацию.
Может ли беременная женщина открыть больничный в Украине, находясь за границей — разъяснение
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Пенсионный фонд объясняет, может ли беременная женщина открыть больничный в Украине, находясь за границей.

Согласно части первой статьи 23 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (далее - Закон) основанием для назначения пособия по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности.

На период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены формирования медицинских заключений по категории "Беременность и роды" женщинам, которым предоставляются медицинские услуги по ведению беременности в амбулаторных условиях, может осуществляться врачом без личного осмотра таких женщин по результатам дистанционного взаимодействия с ними (в частности, посредством консультирования, коммуникаций, о чем производится соответствующая запись в Реестре медицинских записей, записей о направлении и рецептов в электронной системе здравоохранения.

Также Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что медицинское заключение с установленной отметкой о границе, пациента заключена право на выбор врача, который оказывает первичную медицинскую помощь на основании медицинских записей, внесенных врачом, в соответствии с переведенными на государственный язык и удостоверенных, в установленном законодательством порядке, медицинских документов, подтверждающих временную нетрудоспособность, в частности по категории "Беременность и роды".

Учитывая изложенное, листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами застрахованному лицу, находящемуся за границей, формируется на основании дистанционного обращения с помощью технических средств электронных коммуникаций к врачу, который находится на подконтрольной Украине территории, и копий медицинских документов, что является основанием для формирования медицинского.

В то же время сообщается, что в соответствии с частью пятой статьи 24 Закона пособие по беременности и родам осуществляется в случае, если обращение по его назначению поступило не позднее шести календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

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Пенсионный фонд больничные беременность и роды

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