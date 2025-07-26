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Чи може вагітна жінка відкрити лікарняний в Україні, перебуваючи за кордоном — роз’яснення

21:21, 26 липня 2025
Вагітні українки за кордоном можуть отримати лікарняний від лікаря в Україні через дистанційне звернення, якщо мають з ним декларацію.
Чи може вагітна жінка відкрити лікарняний в Україні, перебуваючи за кордоном — роз’яснення
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Пенсійний фонд пояснює, чи може вагітна жінка відкрити лікарняний в Україні, перебуваючи за кордоном.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. 

На період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування формування медичних висновків за категорією “Вагітність та пологи” жінкам, яким надаються медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, може здійснюватися лікарем без особистого огляду таких жінок за результатами дистанційної взаємодії з ними (зокрема, шляхом консультування, опитування, обміну інформацією) за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я. 

Також Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, яка виникла за кордоном, формується лікарем, із яким у пацієнта укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу на підставі медичних записів, внесених лікарем, відповідно до перекладених на державну мову та засвідчених, в установленому законодавством порядку, медичних документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, зокрема за категорією “Вагітність та пологи”. 

Враховуючи викладене, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі, що перебуває за кордоном, формується на підставі дистанційного звернення за допомогою технічних засобів електронних комунікацій до лікаря, який знаходиться на підконтрольній Україні території, та копій медичних документів, що є підставою для формування медичного висновку за категорією “Вагітність та пологи”. 

Водночас повідомляється, що відповідно до частини п’ятої статті 24 Закону допомога по вагітності та пологах здійснюється у разі, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 

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Пенсійний фонд лікарняні вагітність та пологи

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