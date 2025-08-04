Киевлянин требовал у девушки $10 тысяч за нераспространение «пикантных» фото

28-летний мужчина угрожал разослать фото коллегам и родным девушки.

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В Киеве объявили подозрение 28-летнему мужчине, который угрожал девушке разослать коллегам и родным ее интимные фото, если она не заплатит ему деньги за молчание. Об этом сообщает областная прокуратура.

Нераспространение фото мужчина оценил в 10 000 долларов США, которые нужно перечислить на криптогаманец. Узнает, что с пострадавшей он не знаком.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

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