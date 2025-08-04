Работодатель уволил работника через Viber — законно ли такое действие по мессенджеру

Приказ об увольнении, отправленный работнику через Viber во время военного положения, может быть законным, если стороны заранее согласовали электронную форму коммуникации.

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В период действия военного положения в Украине работодатели и работники сталкиваются с новыми вызовами в сфере трудовых отношений. Один из актуальных вопросов: является ли законным отправка приказа об увольнении через мобильное приложение, например, Viber.

Согласно информации, предоставленной Северо-Восточным межрегиональным управлением Государственной службы Украины по вопросам труда, такие действия работодателя являются правомерными, если выполнено одно важное условие.

В соответствии с частью второй статьи 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель и работник могут договориться об использовании альтернативных способов коммуникации, включая мобильные приложения — Viber, Telegram, электронную почту и другие.

Ключевое условие: наличие согласия обеих сторон на такой формат взаимодействия.

Это касается:

оформления и пересылки приказов и распоряжений работодателя;

обмена сообщениями по вопросам трудовых отношений;

хранения документов в электронном виде.

Вывод

В случае достижения договоренности между работником и работодателем об электронной форме общения, приказ об увольнении, отправленный через Viber, считается законным. Это положение позволяет обеспечить гибкость и оперативность в трудовых отношениях даже в условиях чрезвычайной ситуации.

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