Работодатель уволил работника через Viber — законно ли такое действие по мессенджеру

В период действия военного положения в Украине работодатели и работники сталкиваются с новыми вызовами в сфере трудовых отношений. Один из актуальных вопросов: является ли законным отправка приказа об увольнении через мобильное приложение, например, Viber.
Согласно информации, предоставленной Северо-Восточным межрегиональным управлением Государственной службы Украины по вопросам труда, такие действия работодателя являются правомерными, если выполнено одно важное условие.
В соответствии с частью второй статьи 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель и работник могут договориться об использовании альтернативных способов коммуникации, включая мобильные приложения — Viber, Telegram, электронную почту и другие.
Ключевое условие: наличие согласия обеих сторон на такой формат взаимодействия.
Это касается:
Вывод
В случае достижения договоренности между работником и работодателем об электронной форме общения, приказ об увольнении, отправленный через Viber, считается законным. Это положение позволяет обеспечить гибкость и оперативность в трудовых отношениях даже в условиях чрезвычайной ситуации.
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