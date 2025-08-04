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Роботодавець звільнив працівника через Viber — чи законна така дія по месенджеру

21:30, 4 серпня 2025
Наказ про звільнення, надісланий працівнику через Viber під час воєнного стану, може бути законним, якщо сторони заздалегідь погодили електронну форму комунікації.
Роботодавець звільнив працівника через Viber — чи законна така дія по месенджеру
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У період дії воєнного стану в Україні роботодавці й працівники стикаються з новими викликами в сфері трудових відносин. Одне з актуальних питань: чи є законним надсилання наказу про звільнення через мобільний застосунок, наприклад, Viber.

За інформацією, наданою Північно-Східним міжрегіональним управлінням Державної служби України з питань праці, такі дії роботодавця є правомірними, якщо виконано одну важливу умову.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець і працівник можуть домовитися про використання альтернативних способів комунікації, включно з мобільними застосунками — Viber, Telegram, електронною поштою тощо.

Ключова умова: наявність згоди обох сторін щодо такого формату взаємодії.

Це стосується:

  • оформлення та пересилання наказів і розпоряджень роботодавця;
  • обміну повідомленнями щодо трудових питань;
  • зберігання документів в електронному вигляді.

Висновок

У разі досягнення домовленості між працівником і роботодавцем про електронну форму спілкування, наказ про звільнення, надісланий через Viber, вважається законним. Це положення дозволяє забезпечити гнучкість і оперативність у трудових відносинах навіть в умовах надзвичайної ситуації.

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