В Киеве разворовали более 440 тысяч гривен при ремонте укрытия в школе

В Киеве правоохранители сообщили о подозрениях генеральному директору подрядной организации и должностному лицу управления образования Подольской РГА, которые проводили ремонт укрытия в школе.
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, чиновника Подольской РГА подозревают в пособничестве в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.
Установлено, что Подольская РГА и подрядная организация заключили договор на проведение капитального ремонта укрытия в одной из школ района.
«Работы оплатили по завышенным ценам. Таким образом бюджету города нанесен ущерб на сумму более 440 тыс. гривен», — заявили в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также об отстранении чиновника Подольской РГА от должности.
Кроме того, правоохранители дают правовую оценку действиям других фигурантов производства.
