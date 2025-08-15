В Киеве разворовали более 440 тысяч гривен при ремонте укрытия в школе

Работы по ремонту укрытия в школе оплатили по завышенным ценам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрениях генеральному директору подрядной организации и должностному лицу управления образования Подольской РГА, которые проводили ремонт укрытия в школе.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, чиновника Подольской РГА подозревают в пособничестве в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

Установлено, что Подольская РГА и подрядная организация заключили договор на проведение капитального ремонта укрытия в одной из школ района.

«Работы оплатили по завышенным ценам. Таким образом бюджету города нанесен ущерб на сумму более 440 тыс. гривен», — заявили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, а также об отстранении чиновника Подольской РГА от должности.

Кроме того, правоохранители дают правовую оценку действиям других фигурантов производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.