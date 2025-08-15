Практика судів
У Києві розікрали понад 440 тисяч гривень під час ремонту укриття в школі

18:14, 15 серпня 2025
Роботи по ремонту укриття в школі оплатили за завищеними цінами.
У Києві правоохоронці повідомили про підозри генеральному директору товариства-підрядника та посадовцю управління освіти Подільської РДА, які проводили ремонт укриття у школі.

Як повідомила Київської міської прокуратури, посадовця Подільської РДА підозрюють у пособництві у заволодінні бюджетними грошима шляхом зловживанням службовим становищем.

 Встановлено, що Подільська РДА та підрядна організація уклали договір на проведення капітального ремонту укриття в одній зі шкіл району.

«Роботи оплатили за завищеними цінами. Таким чином завдано збитків бюджету міста на суму понад 440 тис. гривень», - заявили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також відсторонення посадовця Подільської РДА від посади.

Також правоохоронцями надається правова оцінка діянь інших фігурантів провадження.  

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

