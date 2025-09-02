Практика судов
«Пакет школьника»: к помощи для семей добавят новую категорию – книги

18:53, 2 сентября 2025
Покупка книг станет доступной в течение ближайших трех недель.
«Пакет школьника»: к помощи для семей добавят новую категорию – книги
Государственную программу «Пакет школьника» планируют дополнить новой категорией – книгами, которые присоединятся к канцелярским товарам, детской одежде и обуви. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

«Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги, и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель», – отметил Улютин.

По словам министра, украинцы активно присоединяются к программе «Пакет школьника», отдавая предпочтение удобному онлайн-формату. По состоянию на 2 сентября 2025 года заявки на получение помощи подали почти 128 тысяч семей, из них 122 тысячи воспользовались приложением «Дія».

В рамках первого этапа финансирования поддержку получили 86 тысяч семей на общую сумму 430 миллионов гривен, что составляет 35% от общего бюджета, выделенного на программу. Еще 18 тысяч семей получат помощь в ближайшее время.

В то же время зафиксировано более 3 тысяч отказов в предоставлении помощи из-за несоответствия условиям программы. «Родителям не стоит переживать – они могут повторно подать заявку после исправления ошибок. Наиболее распространенные причины отказов – это некорректные данные в системе или смена учебного заведения ребенка. После обновления информации нужно подождать два дня перед повторной подачей», – пояснил Денис Улютин.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, где и на что можно потратить средства по программе «Пакет школьника».

Напомним, заявки на получение помощи принимаются до 15 ноября 2025 года через приложение «Дія» или в письменной форме в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

