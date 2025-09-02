«Пакунок школяра»: до допомоги для родин додадуть нову категорію – книги

Купівля книг стане доступною протягом найближчих трьох тижнів.

Державну програму «Пакунок школяра» планують доповнити новою категорією – книгами, які приєднаються до канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів», – зазначив Улютін.

За словами міністра, українці активно долучаються до програми «Пакунок школяра», віддаючи перевагу зручному онлайн-формату. Станом на 2 вересня 2025 року заявки на отримання допомоги подали майже 128 тисяч родин, із них 122 тисячі скористалися застосунком «Дія».

У межах першого етапу фінансування підтримку отримали 86 тисяч родин на загальну суму 430 мільйонів гривень, що становить 35% від загального бюджету, виділеного на програму. Ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Водночас зафіксовано понад 3 тисячі відмов у наданні допомоги через невідповідність умовам програми. «Батькам не варто перейматися – вони можуть повторно подати заявку після виправлення помилок. Найпоширеніші причини відмов – це некоректні дані в системі або зміна закладу освіти дитини. Після оновлення інформації потрібно зачекати два дні перед повторною подачею», – пояснив Денис Улютін.

Нагадаємо, заявки на отримання допомоги приймаються до 15 листопада 2025 року через застосунок «Дія» або у письмовій формі в сервісних центрах Пенсійного фонду України.

