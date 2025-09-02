Убийство Андрея Парубия: прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого

Правовую квалификацию сменили на незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата Украины.

Подозреваемому в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия изменили ранее предъявленное подозрение. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В частности, квалификацию уголовного правонарушения изменено на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершённое в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

С учётом этого прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет либо пожизненное заключение.

Как известно, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Позже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове 2 сентября.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

