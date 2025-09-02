Убивство Андрія Парубія: прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного

Правову кваліфікацію змінили на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України.

Підозрюваному у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія змінили раніше повідомлену підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зокрема, кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як відомо, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Додамо, що перед початком судового засідання чоловік заявив, що вбивство було його особистою «помстою українській владі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Згодом затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Андрій Парубій був застрелений у Сихівському районі Львова нападником, який був вдягнений, як кур’єр служби доставки, та втік із місця злочину. Правоохоронні органи продовжують розшук зловмисника.

Андрія Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

У СБУ заявили, що наявна інформація свідчить про «російський слід» у вбивстві Андрія Парубія.

