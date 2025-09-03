Кабмин уволил Ивана Рудого с должности главы КРАИЛ

Иван Рудый освобожден от должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Кабинет Министров Украины 3 сентября провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.

Правительство уволило Ивана Рудого с должности главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (в связи с ликвидацией Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей);

Ранее сообщалось, что суд в Киеве избрал меру пресечения главе Комиссии по регулированию азартных игр Ивану Рудому.

Как известно, глава КРАИЛ подозревается в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта. По информации ГБР, у него обнаружили кокаин в больших размерах.

Также Кабмин уволил:

- Беляева Сергея Станиславовича с должности заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;

- Коротецкого Василия Павловича с должности заместителя главы Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ;

- Мозгунова Владимира Владимировича с должности члена Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

