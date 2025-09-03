Практика судів
  1. В Україні

Кабмін звільнив Івана Рудого з посади голови КРАІЛ

21:50, 3 вересня 2025
Івана Рудого звільнили з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Кабмін звільнив Івана Рудого з посади голови КРАІЛ
Кабінетом Міністрів України 3 вересня провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень.

Уряд звільнив Івана Рудого з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (у звʼязку з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей);

Раніше ми писали, що суд у Києві обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор Івану Рудому.

Як відомо, голову КРАІЛ підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту. За інформацією ДБР, у нього виявили кокаїн у великих розмірах.

Також Кабмін звільнив:

- Бєляєва Сергія Станіславовича з посади заступника Міністра культури та стратегічних комунікацій України;

- Коротецького Василя Павловича з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм;

- Мозгунова Володимира Володимировича з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

