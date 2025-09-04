Михаил Подоляк ответил, когда всем мужчинам разрешат выезжать за границу

Советник руководителя Офиса Президента считает, что после войны будет действовать определенный переходный период.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанные украинские мужчины не смогут сразу пересекать границу после завершения войны — перед этим будет действовать определенный промежуточный период. Об этом в интервью «Новини.LIVE» заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Война закончится — разрешат. Я не совсем понимаю логику. Военное положение прекратило действовать, там еще, наверное, будет какой-то не очень большой промежуточный период — и все, избирательный цикл, открытые границы и тому подобное», — пояснил он.

В то же время Подоляк отверг предположение, что это может вызвать массовые очереди из-за страха новой войны. По его словам, даже сейчас те, кто выезжает за границу на законных основаниях, часто не имеют трудоустройства или стабильных доходов.

Советник главы ОП подчеркнул, что после завершения войны в Украине могут появиться новые рабочие места и гарантии безопасности.

«Если будут стабильные гарантии безопасности, здесь будут средства на восстановление, здесь будут рабочие места, зачем нужно будет существовать в странном юридическом статусе без работы, а не находиться в Украине?» — резюмировал Подоляк.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил, что мобилизация в Украине не прекратится сразу даже в случае прекращения огня.

Напомним, что на базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ, а Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.