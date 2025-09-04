Практика судов
Михаил Подоляк ответил, когда всем мужчинам разрешат выезжать за границу

08:12, 4 сентября 2025
Советник руководителя Офиса Президента считает, что после войны будет действовать определенный переходный период.
Военнообязанные украинские мужчины не смогут сразу пересекать границу после завершения войны — перед этим будет действовать определенный промежуточный период. Об этом в интервью «Новини.LIVE» заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Война закончится — разрешат. Я не совсем понимаю логику. Военное положение прекратило действовать, там еще, наверное, будет какой-то не очень большой промежуточный период — и все, избирательный цикл, открытые границы и тому подобное», — пояснил он.

В то же время Подоляк отверг предположение, что это может вызвать массовые очереди из-за страха новой войны. По его словам, даже сейчас те, кто выезжает за границу на законных основаниях, часто не имеют трудоустройства или стабильных доходов.

Советник главы ОП подчеркнул, что после завершения войны в Украине могут появиться новые рабочие места и гарантии безопасности.

«Если будут стабильные гарантии безопасности, здесь будут средства на восстановление, здесь будут рабочие места, зачем нужно будет существовать в странном юридическом статусе без работы, а не находиться в Украине?» — резюмировал Подоляк.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил, что мобилизация в Украине не прекратится сразу даже в случае прекращения огня.

Напомним, что на базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ, а Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

