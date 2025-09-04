Михайло Подоляк відповів, коли всім чоловікам дозволять виїжджати за кордон

Радник керівника Офісу Президента вважає, що після війни діятиме певний перехідний період.

Військовозобов’язані українські чоловіки не зможуть одразу перетинати кордон після завершення війни — перед цим діятиме певний проміжний період. Про це в інтерв’ю «Новини.LIVE» заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Війна закінчиться — дозволять. Я не зовсім розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти, там ще, певно, буде якийсь не дуже великий період проміжний — і все, електоральний цикл, відкриті кордони і тому подібне», — пояснив він.

Водночас Подоляк відкинув припущення, що це може спричинити масові черги через страх нової війни. За його словами, навіть зараз ті, хто виїжджає за кордон на законних підставах, часто не мають працевлаштування чи сталих доходів.

Радник глави ОП підкреслив, що після завершення війни в Україні можуть з’явитися нові робочі місця та гарантії безпеки.

«Якщо будуть сталі гарантії безпеки, тут будуть кошти на відновлення, тут будуть робочі місця, чому треба буде існувати у дивному юридичному статусі без роботи, а не знаходитися в Україні?» — резюмував Подоляк.

Раніше заступник голови Офісу Президента Павло Паліса заявив, що мобілізація в Україні не припиниться одразу навіть у разі припинення вогню.

Нагадаємо, що на базі контракту «18-24» найближчим часом можуть з’явитися пропозиції для інших вікових категорій, а також для вже мобілізованих військовослужбовців у лавах ЗСУ, а Міноборони та Генштаб готують зміни в мобілізації.

