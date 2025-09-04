Коррупция при закупке программного обеспечения для Минсоцполитики – подозреваются экс-чиновники и бизнесмены

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Министерства социальной политики. Действия злоумышленников нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 29 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых:
По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний в сговоре с должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и экс-главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили проект информатизации, который уже реализовывался в министерстве и на который было потрачено более 39,14 миллиона гривен (эквивалент 950 тысяч долларов США), чтобы обеспечить победу подконтрольной компании. Для этого они разработали тендерную документацию с условиями, которые делали невозможным участие других конкурентов, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции.
В результате Минсоцполитики заключило контракт с «нужным» поставщиком, который поставил программное обеспечение по значительно завышенной стоимости. Это привело к убыткам для государственного бюджета на сумму более 29 миллионов гривен.
Действия подозреваемых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.
