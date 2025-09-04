Корупція при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики – підозрюються експосадовці та бізнесмени

НАБУ викрило корупційну схему із закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики на 29 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до корупційної схеми із закупівлі програмного забезпечення для Міністерства соціальної політики. Дії зловмисників завдали державному бюджету збитків на суму понад 29 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних:

колишній заступник міністра соціальної політики;

керівник департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (Держспецзв’язку);

власник групи компаній, який виступив організатором схеми;

його співробітник, колишній голова Пенсійного фонду України.

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній у змові з посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку та екс-головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку вони зупинили проєкт інформатизації, який уже реалізовувався в міністерстві та на який було витрачено понад 39,14 мільйона гривень (еквівалент 950 тисяч доларів США), щоб забезпечити перемогу підконтрольній компанії. Для цього вони розробили тендерну документацію з умовами, які унеможливлювали участь інших конкурентів, і залучили ще одну підконтрольну компанію для створення видимості конкуренції.

У результаті Мінсоцполітики уклало контракт із «потрібним» постачальником, який поставив програмне забезпечення за значно завищеною вартістю. Це призвело до збитків для державного бюджету на суму понад 29 мільйонів гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для фігурантів справи.

