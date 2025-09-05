Практика судов
  1. В Украине

Как подтвердить непригодность жилья для проживания – разъяснение

10:40, 5 сентября 2025
Какими документами владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что она непригодна для проживания?
Стало известно, на основании каких документов владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что такая жилая недвижимость непригодна для проживания. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Жилая недвижимость, признанная непригодной для проживания, не облагается налогом на недвижимое имущество. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Признание дома или квартиры непригодными происходит на основании решений органов местного самоуправления.

Обследование жилых домов осуществляют инженерно-технические работники жилищно-эксплуатационных организаций совместно с представителями общественности и, при необходимости, специалистами проектных, научных и санитарно-эпидемиологических учреждений. По результатам составляется акт, который утверждается руководителем соответствующей организации.

В случаях, когда ремонт признан нецелесообразным, жилищно-эксплуатационная организация подает предложения в исполком местного совета об официальном признании дома непригодным для проживания.

При этом прилагаются следующие документы:

а) решение исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов о признании жилого дома (жилого помещения) несоответствующим санитарным и техническим требованиям и непригодным для проживания;

б) проект решения исполнительного комитета областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов о дальнейшем использовании жилого дома (жилого помещения) либо о сносе дома.

Далее исполнительный комитет принимает решение: разрешить использование здания в других целях либо снести его.

Таким образом, владелец объекта жилой недвижимости может подтвердить, что жилая недвижимость непригодна для проживания на основании решения органа местного самоуправления об использовании непригодного для проживания жилого дома (жилого помещения) в других целях либо о сносе этого дома.

