Як підтвердити непридатність житла для проживання — роз’яснення

10:40, 5 вересня 2025
Якими документами власник об’єкта житлової нерухомості може підтвердити, що вона непридатна для проживання.
Стало відомо, на підставі яких документів власник об’єкта житлової нерухомості може підтвердити, що така житлова нерухомість непридатна для проживання. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Житлова нерухомість, визнана непридатною для проживання, не оподатковується податком на нерухоме майно. Це передбачено Податковим кодексом України.

Визнання будинку або квартири непридатними відбувається на підставі рішень органів місцевого самоврядування. 

Обстеження житлових будинків здійснюють інженерно-технічні працівники житлово-експлуатаційних організацій разом із представниками громадськості та, за потреби, спеціалістами проєктних, наукових та санітарно-епідеміологічних установ. За результатами складається акт, що затверджується керівником відповідної організації.

У випадках, коли ремонт визнано недоцільним, житлово-експлуатаційна організація подає пропозиції до виконкому місцевої ради про офіційне визнання будинку непридатним для проживання.

При цьому додаються такі документи:

а) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів про визнання жилого будинку (жилого приміщення) невідповідним санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання;

б) проект рішення виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів про дальше використання жилого будинку (жилого приміщення) або про знесення будинку.

Далі виконавчий комітет ухвалює рішення: дозволити використання будівлі в інших цілях або ж знести її. 

Отже, власник об’єкта житлової нерухомості може підтвердити, що житлова нерухомість непридатна для проживання на підставі рішення органу місцевого самоврядування про використання непридатного для проживання жилого будинку (жилого приміщення) в інших цілях або про знесення цього будинку.

