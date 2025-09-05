САП требует конфискации имущества нардепа на более чем 8 млн грн

САП подала иск в ВАКС: требует конфискации имущества действующего нардепа на более чем на 8,2 млн грн — среди активов 5 квартир и автомобилей Toyota Land Cruiser.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов действующего народного депутата Украины.

Как сообщили в САП, речь идет об имуществе, приобретенном в 2021–2023 годах, а именно:

5 квартир;

имущественные права на квартиру;

автомобиль Toyota Land Cruiser.

Общая стоимость активов оценивается более чем в 8,2 млн грн.

По данным следствия, чтобы скрыть реального владельца, право собственности оформляли на отца депутата и сожительницу его брата. Анализ доходов самого нардепа, членов его семьи и близких родственников показал, что приобретение такого имущества законным путем было невозможно.

Исходя из этого прокурор САП требует признать активы необоснованными и взыскать их в доход государства.Початок форми

