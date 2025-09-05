Практика судів
САП вимагає конфіскації майна нардепа на понад 8 млн грн

18:35, 5 вересня 2025
САП подала позов до ВАКС: вимагає конфіскації майна чинного нардепа на понад 8,2 млн грн — серед активів 5 квартир і авто Toyota Land Cruiser.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів чинного народного депутата України.

Як повідомили в САП, йдеться про майно, набуте у 2021–2023 роках, а саме:

  • 5 квартир;
  • майнові права на квартиру;
  • автомобіль Toyota Land Cruiser.

Загальна вартість активів оцінюється більш ніж у 8,2 млн грн.

За даними слідства, щоб приховати реального власника, право власності оформлювали на батька депутата та співмешканку його брата. Аналіз доходів самого нардепа, членів його сім’ї та близьких родичів засвідчив, що набуття такого майна законним шляхом було неможливим.

З огляду на це прокурор САП вимагає визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

