Налоговая объяснила нюансы обложения НДС операции ломбарда по поставкам заложенного имущества

Банки и другие финансовые учреждения не платят налоги с операций по продаже имущества, которое они получили в собственность из-за взыскания долгов.

Операции ломбардов по поставке заложенного имущества имеют свои особенности с точки зрения налогообложения НДС. Важно различать, в каком случае ломбард выступает продавцом имущества, а когда передает его в пользование или возвращает залогодателю.

Также значение имеет правовой статус имущества — перешло ли оно в собственность ломбарда в результате невыполнения обязательств

Налоговая служба в Одесской области напоминает, что в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О залоге» за счет заложенного имущества залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемый на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение ущерба, нанесенного пространством исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором, - не предусмотрен законом расходы по осуществлению обеспеченной залогом требования, если иное предусмотрено договором залога.

Согласно подпункту «а» пункта 185.1 статьи 185 раздела V НКУ объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и по передаче права собственности на объекты залога заемщику, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.

В соответствии с пунктом 197.12 статьи 197 раздела V НКУ освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по снабжению (продаже, отчуждению иным способом) имущества, переданного физическими лицами, а также субъектами предпринимательской деятельности - частными предпринимателями и другими лицами, не являющимися плательщиками налога, в залог, в залог.

Освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по снабжению имущества, приобретенного ими в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество. Освобождение от налогообложения касается той части стоимости имущества, по которой оно было приобретено в собственность в счет погашения обязательств по договору кредита (ссуды).

С учетом изложенного, операции плательщика НДС – ломбарда по поставкам заложенного имущества освобождаются от налогообложения НДС, при условии, что такое имущество, на которое было обращено взыскание, передано в залог (ипотеку) лицами, не являющимися плательщиками НДС.

