Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила нюансы обложения НДС операции ломбарда по поставкам заложенного имущества

20:17, 17 сентября 2025
Банки и другие финансовые учреждения не платят налоги с операций по продаже имущества, которое они получили в собственность из-за взыскания долгов.
Налоговая объяснила нюансы обложения НДС операции ломбарда по поставкам заложенного имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Операции ломбардов по поставке заложенного имущества имеют свои особенности с точки зрения налогообложения НДС. Важно различать, в каком случае ломбард выступает продавцом имущества, а когда передает его в пользование или возвращает залогодателю.

Также значение имеет правовой статус имущества — перешло ли оно в собственность ломбарда в результате невыполнения обязательств

Налоговая служба в Одесской области напоминает, что в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О залоге» за счет заложенного имущества залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемый на момент фактического удовлетворения, включая проценты, возмещение ущерба, нанесенного пространством исполнения (а в случаях, предусмотренных законом или договором, - не предусмотрен законом расходы по осуществлению обеспеченной залогом требования, если иное предусмотрено договором залога.

Согласно подпункту «а» пункта 185.1 статьи 185 раздела V НКУ объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке товаров, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, в соответствии со статьей 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и по передаче права собственности на объекты залога заемщику, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.

В соответствии с пунктом 197.12 статьи 197 раздела V НКУ освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по снабжению (продаже, отчуждению иным способом) имущества, переданного физическими лицами, а также субъектами предпринимательской деятельности - частными предпринимателями и другими лицами, не являющимися плательщиками налога, в залог, в залог.

Освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по снабжению имущества, приобретенного ими в собственность в результате обращения взыскания на такое имущество. Освобождение от налогообложения касается той части стоимости имущества, по которой оно было приобретено в собственность в счет погашения обязательств по договору кредита (ссуды).

С учетом изложенного, операции плательщика НДС – ломбарда по поставкам заложенного имущества освобождаются от налогообложения НДС, при условии, что такое имущество, на которое было обращено взыскание, передано в залог (ипотеку) лицами, не являющимися плательщиками НДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ломбард

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді