Надомная работа – может ли работник менять рабочее место

Надомный работник может изменить рабочее место только по согласованию с работодателем или в случае форс-мажорных обстоятельств.

Специалисты Госслужбы по вопросам труда разъяснили, имеет ли право работник, выполняющий надомную работу, менять свое рабочее место.

Согласно статье 60-1 Кодекса законов о труде Украины, рабочее место надомного работника является фиксированным.

Менять его по собственной инициативе работник не может без согласования с работодателем в порядке, установленном трудовым договором.

В случае отказа работодателя в предоставлении согласия на смену места работы решение должно быть обоснованным.

Исключения

Работник имеет право изменить рабочее место, если выполнение работы на фиксированной локации стало невозможным по причинам, не зависящим от него. Для этого необходимо:

предупредить работодателя не менее чем за три рабочих дня;

сделать это способом, предусмотренным трудовым договором о надомной работе.

Вывод

Фактически рабочее место надомного работника считается постоянным. Но в случаях форс-мажора или других объективных причин возможно его перенесение при условии соблюдения процедуры информирования работодателя.

