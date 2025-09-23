Надомна робота — чи може працівник змінювати робоче місце

Надомний працівник може змінити робоче місце лише за погодженням з роботодавцем або у разі форс-мажорних обставин.

Фахівці Держпраці роз’яснили, чи має право працівник, який виконує надомну роботу, змінювати своє робоче місце.

Відповідно до статті 60-1 Кодексу законів про працю України, робоче місце надомного працівника є фіксованим.

Змінювати його з власної ініціативи працівник не може без погодження з роботодавцем у порядку, визначеному трудовим договором.

У випадку відмови роботодавця у наданні згоди на зміну місця роботи, рішення має бути обґрунтованим.

Винятки

Працівник має право змінити робоче місце, якщо виконання роботи на фіксованій локації стало неможливим з причин, що від нього не залежать. Для цього необхідно:

попередити роботодавця не менше ніж за три робочі дні;

зробити це у спосіб, передбачений трудовим договором про надомну роботу.

Висновок

Фактично робоче місце надомного працівника вважається постійним. Але у випадках форс-мажору чи інших об’єктивних причин можливе його перенесення, за умови дотримання процедури інформування роботодавця.

