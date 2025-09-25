В Черновцах ликвидировали мошеннический колл-центр, который обманул казахстанцев на 70 млн грн

Украинские и казахские правоохранители задержали преступную группу, которая выманивала деньги у 300 граждан Казахстана.

В Черновцах правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали международный мошеннический колл-центр, который обманул граждан Казахстана на более чем 70 млн грн.

По данным Нацполиции, преступную организацию создали 29-летний черновчанин и 40-летний россиянин. Мошенники выдавали себя за сотрудников силовых структур и банков Казахстана, используя дипфейк-технологии и форму во время видеосвязи. Они вымогали деньги, угрожая жертвам проблемами с правоохранительными органами и уголовным преследованием. Колл-центр имел четкую иерархию: администраторы обучали сотрудников, HR занимались рекрутингом, «холодники» обзванивали жертв, а «клоузеры» убеждали их платить. Ежемесячное содержание офиса стоило 2,5 млн грн, а один из организаторов за полгода приобрел пять автомобилей.

Правоохранители задержали организаторов и участников, изъяв технику, инструкции, переписку, криптокошельки и банковские карты. Шести лицам предъявили подозрения в создании преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.

