У Чернівцях знешкодили шахрайський кол-центр, який ошукав казахстанців на 70 млн грн

Українські та казахські правоохоронці затримали злочинну групу, яка виманювала гроші в 300 громадян Казахстану.

У Чернівцях правоохоронці України та Казахстану ліквідували міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Казахстану на понад 70 млн грн.

За даними Нацполіції, злочинну організацію створили 29-річний чернівчанин і 40-річний росіянин. Шахраї видавали себе за працівників силових структур і банків Казахстану, використовуючи діпфейк-технології та формений одяг під час відеозв’язків. Вони вимагали гроші, погрожуючи жертвам проблемами з правоохоронцями та кримінальним переслідуванням. Кол-центр мав чітку ієрархію: адміністратори навчали працівників, HR займалися рекрутингом, «холодники» обдзвонювали жертв, а «клоузери» переконували їх платити. Щомісячне утримання офісу коштувало 2,5 млн грн, а один із організаторів за пів року придбав п’ять автомобілів.

Правоохоронці затримали організаторів і учасників, вилучивши техніку, інструкції, листування, криптогаманці та банківські картки. Шістьом особам висунули підозри за створення злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК України) та шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Усі підозрювані перебувають під вартою.

