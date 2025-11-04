Украина направит прокуроров в Офис Международного уголовного суда — фото

Офис Генпрокурора и Международный уголовный суд усиливают сотрудничество.

В Офисе Генерального прокурора состоялась рабочая встреча первого заместителя Генпрокурора Алексея Хоменко с делегацией Международного уголовного суда (МУС) под руководством секретаря МУС Освальдо Завалы Гилера.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве между Офисом Генпрокурора Украины и МУС.

Представители украинской стороны поблагодарили команду МУС за последовательную поддержку Украины и значительный вклад в развитие международного правосудия. Особое внимание было уделено взаимодействию между Фондом для потерпевших (Trust Fund for Victims) и Координационным центром по вопросам поддержки потерпевших и свидетелей, что позволит повысить уровень помощи людям, пострадавшим от вооруженной агрессии России.

Алексей Хоменко подтвердил готовность Офиса Генпрокурора направить украинских прокуроров в Офис Прокурора МУС в Киеве после подписания соответствующего Меморандума.

