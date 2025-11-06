ЦНАП отказывается принять документы для отсрочки — в ТЦК ответили, что делать

Александр Бодин, начальник отдела учета Ровенского ТЦК и СП, объяснил, что нужно сделать, если ЦНАП отказывается принять документы на отсрочку.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 ноября в Украине заработал обновленный порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, а остальные — через любой удобный центр предоставления админуслуг.

Олександр Бодін, начальник отдела учета сержантов и солдат Ровненского ТЦК и СП, в комментарии Армия FM рассказал, что делать гражданам, если ЦНАП отказывается принять документы на отсрочку.

«Необходимо внимательно выслушать, понять и записать причины отказа, потому что ЦНАП безосновательно не может отказать в приеме документов. Если отказали, значит, есть какие-то веские причины. Их нужно записать и привести документы в соответствие или устранить несоответствия, которые указаны», — отметил Олександр Бодін.

Он объяснил, что часть несоответствий гражданин может устранить самостоятельно, например, зарегистрировать электронную почту, которая могла быть отсутствовать на момент подачи документов.

«ЦНАП не примет документы, если заявитель не указал свой электронный адрес», — добавил он.

Чтобы устранить замечания или несоответствия, касающиеся военного учета, гражданам следует обратиться в ТЦК и СП по месту учета.

После того как все документы будут приведены в соответствие с нормами, гражданин может повторно подать пакет документов в ЦНАП.

