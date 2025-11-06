В Гоструда объяснили, что делать, если с беременной работницей истекает срок трудового договора

По истечении срока трудового договора с беременной работницей он имеет право на сохранение средней заработной платы на период поиска новой работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если срок трудового договора с беременной сотрудницей заканчивается, её нельзя уволить без трудоустройства у этого или другого работодателя. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Во время поиска новой работы за женщиной сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев с момента завершения срочного договора. Такая норма защищает права беременных работников и обеспечивает им определенный уровень финансовой поддержки.

На каких работах не могут работать женщины?

Согласно статье 174 Кодекса законов о труде Украины запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Согласно статье 175 КЗоТ привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением тех отраслей народного хозяйства, где это вызвано особой необходимостью и разрешается как временная мера.

Статья 176 КЗоТ запрещает привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также направление в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Соглашение сторон трудового договора, противоречащее этому правилу, не допускается.

Статья 178 КЗоТ предусматривает, что беременным женщинам согласно медицинскому заключению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания или они переводятся на другую работу, которая является более легкой и исключает воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка за предыдущую работу.

Лица, виновные в нарушении требований законодательства о труде, несут финансовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.