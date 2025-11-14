Налоговая служба напомнила, какой срок оплаты админштрафа и какой орган контролирует его оплату

Нарушитель обязан заплатить административный штраф не позднее пятнадцати дней с даты получения постановления о его наложении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предусмотрены чёткие правила относительно сроков уплаты штрафов и контроля за их исполнением.

Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными плательщиками налогов сообщает, что в соответствии со ст. 305 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП), контроль за правильным и своевременным исполнением постановления о наложении административного взыскания осуществляется органом (должностным лицом), который вынес постановление, а также другими органами государственной власти в порядке, установленном законом.

Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, за исключением случаев, предусмотренных ст. 300-1, 300-2, 300-3 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления о оставлении жалобы без удовлетворения.

Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится нарушителем в учреждение банка Украины, за исключением штрафа, который взыскивается на месте совершения правонарушения, если иное не установлено законодательством Украины.

В соответствии со ст. 308 КУоАП, в случае неуплаты нарушителем штрафа в срок, установленный частью первой ст. 307 КУоАП, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, его работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с нарушителя взыскиваются:

двойной размер штрафа, установленного в соответствующей статье КУоАП и указанного в постановлении о взыскании штрафа;

расходы на учёт указанных правонарушений. Размер расходов на учёт правонарушений определяется Кабинетом Министров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.