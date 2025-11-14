  1. В Украине

Зеленский вывел Галущенко и Гринчука из состава СНБО

15:33, 14 ноября 2025
Зеленский подписал указ №845/2025 о кадровых изменениях в СНБО.
Зеленский вывел Галущенко и Гринчука из состава СНБО
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №845/2025, которым внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ предусматривает вывод из состава СНБО Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

«В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г. Галущенко и С. Гринчук», – говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Также стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]