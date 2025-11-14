Зеленский вывел Галущенко и Гринчука из состава СНБО

Зеленский подписал указ №845/2025 о кадровых изменениях в СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №845/2025, которым внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ предусматривает вывод из состава СНБО Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

«В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины» вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г. Галущенко и С. Гринчук», – говорится в указе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Также стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит вопросы увольнения министра юстиции и министра энергетики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

