Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО

15:33, 14 листопада 2025
Зеленський підписав указ №845/2025 про кадрові зміни в РНБО.
Фото: ukrinform
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №845/2025, яким вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Документ передбачає виведення зі складу РНБО Германа Галущенка та Світлани Гринчук.

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г. Галущенка та С. Гринчук», – йдеться в указі.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення Галущенка та Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Також стало відомо, коли Верховна Рада розгляне питання звільнення міністра юстиції та міністра енергетики.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

указ Володимир Зеленський РНБО

