Отключения света в Киевской области 18 ноября — ДТЭК опубликовал графики

20:02, 17 ноября 2025
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Отключения света в Киевской области 18 ноября — ДТЭК опубликовал графики
Фото: freepik.com
Во вторник, 18 ноября, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 18 ноября:

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 18 ноября.

Добавим, глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что улучшение ситуации в энергосистеме Украины ожидается в течение нескольких недель.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

